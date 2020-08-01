هدم مقبرة أثرية في مصر؟ لا.. بل صورة قديمة من قبل أعمال الهدم في القاهرة

بالتزامن مع الجدل الواسع الذي أُثير في الأيّام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول هدم مقابر يعتقد أنها أثرية في القاهرة، انتشرت صور تظهر على أنها هدم مقام الفقيه المسلم البارز العزّ بن عبد السلام، لكنّ الصورة في الحقيقة ملتقطة عام 2018 والمقام بات منذ ذلك الحين شبه مهدّم.

يتضمّن المنشور صورة تظهر لوحة رخامية مثبّتة على جدار وكتب عليها "هذا مقام عزّ الرجال شيخ الإسلام قاضي القضاة العزّ بن عبد السلام"، إلى جانب صورة تظهر مبنى واجهته مهدّمة وأخرى تبدو فيها عظام وجماجم وحطام.

وجاء في المرافق "في الطريق إلى هدم المقابر التاريخية كانت مقبرة هذا الرجل العظيم الفقيه العالِم الذي جاهد مع المماليك لدحر التتار المهاجمين على الوطن، لكن الجرافة لا تعرف التاريخ ولا تقرأ اللوحات الأثرية ولا علاقة لها بالأوطان".

وجاء في أخرى حظيت بمئات المشاركات على موقع فيسبوك "هدم مقبرة العز بن عبد السلام بمنطقة البساتين بالقاهرة".

ويعرف الفقيه العزّ بن عبد السلام في التراث الإسلامي بآرائه القاسية تجاه الحكّام، ويُنسب إليه دور كبير في ترتيب الأوضاع الداخلية في مصر للتصدّي لهجوم المغول، في زمن السلطان المملوكي سيف الدين قطز في القرن الثالث عشر.

بدأ تداول المنشور، بحسب ما وقع عليه فريق تقصي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس، في 22 تموز/ يوليو 2020 مع انتشار صور ومقاطع فيديو قيل إنها لعمليات هدم بالجرافات لمقابر أثرية في منطقة صحراء المماليك شرق القاهرة.

وأثار الأمر جدلا محتدما على مواقع التواصل الاجتماعي بين من استنكروا هدم "أقدم الجبّانات الإسلامية في مصر والعالم" على حد قولهم، ومن أيّدوا هدم مقابر حديثة على حدّ قولهم، من الضروري إزالتها من أجل إقامة محور مروري.

لكن هذه الصورة لا علاقة لها بالأعمال الجارية في القاهرة في الأيام الماضية.

فتبيّن من خلال البحث أنّ منشورة عام 2018 بعنوان "كنوز القاهرة المخفية: رحلة مصوّرة لمسجد عز الرجال في البساتين"، ويبدو المقام في الصور الأخرى شبه مهدّم .

والصورة الثانية التي تظهر فيها جماجم قديمة أيضاً وتعود للعام 2019 وسبق أن نشر فريق تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس حولها.

أمّا الصورة الثالثة فانتشرت حديثاً على مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشورات المندّدة بعمليات الهدم، ولم يتسنّ لفريق تقصي صحّة الأخبار التحقّق مما إذا كانت مرتبطة فعلاً بأعمال الهدم الأخيرة في القاهرة، لكنّها لا تعود قطعاً للشيخ العزّ بن عبد السلام.