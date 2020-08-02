شاهد: رجال الإطفاء يسعون إلى السيطرة على حرائق منطقة دلتا نهر بارانا بالأرجنتين

واصل رجال الإطفاء في الأرجنتين مساعيهم لمكافحة الحرائق التي اندلعت في الأراضي الرطبة بمنطقة دلتا نهر بارانا، والتي أتلفت مساحات واسعة من الأحراش. وأرسلت الحكومة الأرجنتينية طائرات هليكوبتر وفرق دعم إضافية لمساعدة فرق الحماية المدنية للقضاء على الحرائق.
وقام سكان روساريو، أكبر مدينة متضررة من الحرائق، بنشر صور والتعبير عن استيائهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي منددين باتساع حجم الحرائق ووصول الدخان إلى المناطق الحضرية.
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