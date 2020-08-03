موجه سخرية وانتقادات لتمثال "مصر تنهض" وصاحب العمل يعتذر

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في مصر بردود فعل غاضبة وأخرى ساخرة بعد نشر فنان مصري عددا من الصور لتمثال قام بنحته قال إنه يعبر عن "نهضة مصر".

ويجسد التمثال الرخامي امرأة بلباس فرعوني وهي تحاول الوقوف واضعة يدها على بطنها وتنظر إلى الجهة اليمنى و أطلق صاحب العمل أحمد عبد الكريم عبد النبي على التمثال اسم "مصر تنهض" وقال إنه محاولة سيدة الخروج من كتلة الحجر والنهوض وفي ذلك إسقاط على مصر التي تسعى للنهوض كذلك.

وتداول مستخدموا منصات التواصل الصور المرفقة بالمنشور بكثير من التهكم والاستهجان والانتقاد، ومنهم من أعتقد أن التمثال هو عمل بطلب من جهات رسمية وسيتم عرضه في مكان عام لاحقا.

غير أن المسؤول عن نحت التمثال نفى ذلك وذكر أنه فوجئ بوابل الإنتقادات التي انهالت على عمله ما دفعه إلى حذف المنشور والصور.

وعاد أحمد عبد النبي لينشر توضيحا على صفحته الرسمية في فيسبوك أكد من خلاله "ان هذا العمل تم تنفيذه لشخصي علي سبيل التجريب وعلي مسئوليتي الشخصية دون تكليف من أي جهة رسمية....أنه تجربة فنيه شخصيه ...وليس بتكليف لوضعه في مكان عام او ميدان... فهو تجريب للنحت المباشر علي الرخام والذي من متطلباته الحذف من كتله تتطلب مجهود عضلى".

وأضاف "ولم ينتهي التشكيل الفني او الانتهاء من العمل الذي اسعي لتحقيقه بعد..".

واعتذر لمتابعي صفحته الشخصية "عن هذا الوابل من التعليقات غير مسؤولة من أشخاص عامة بصورة مسيئة تؤذي الآداب العامة مما دفعني لحذف المنشور".