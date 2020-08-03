أميتاب باتشان يغادر المستشفى بعد تعافيه من كورونا

أعلن النجم البوليوودي أميتاب باتشان الأحد أنه غادر المستشفى حيث أدخل قبل ثلاثة أسابيع بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الممثل الهندي البالغ من العمر 77 عاما على إنستغرام "عدت إلى المنزل. سأبقى في الحجر الصحي وحدي في غرفتي"، مضيفا أن اختبار وباء كوفيد-19 جاء سلبيا.

وشكر باتشان الملقب "بيغ بي" عائلته ومحبيه وكذلك الموظفين الصحيين على "الرعاية الممتازة" التي تلقاها والتي "جعلتني أرى حتى هذا اليوم".

وما زال ابنه ابهيشيك باتشان في المستشفى حيث أدخل مع والده في الوقت نفسه.

وغادرت الاثنين زوجة ابهيشيك، أيشواريا راي باتشان وهي نجمة سينمائية هندية وملكة جمال سابقة للعالم، المستشفى أيضا مع ابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات بعدما أدخلا بسبب إصابتهما بكوفيد-19 قبل حوالى ثلاثة أسابيع.

والهند هي ثالث أكثر البلدان تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل بالوباء، مع ما يقرب من 1,5 مليون إصابة. وقد حذر الخبراء من أنه بسبب نقص الاختبارات، يمكن أن يكون عدد الإصابات الفعلي أعلى بكثير.

ومنذ بداية تفشي الوباء في الهند، توفي أكثر من 35 ألف شخص بسبب فيروس كورونا.