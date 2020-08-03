علماء يحققون في إمكانية انتقال كورونا من الحيوانات إلى البشر بعد تفشي العدوى في مزارع لحيوان المنك

يبحث العلماء إمكانية انتقال الإصابة بكوفيد-19 من الحيوانات إلى البشر بعد تفشي عدوى الفيروس بين العاملين بعدة مزارع لتربية حيوان المِنك في إسبانيا وهولندا.

ويعتقد بأن الظاهرة بدأت بنقل بعض العاملين بتلك المزارع الفيروس إلى الحيوانات التي قامت بدورها بنقله إلى المزيد من العاملين بينهم مالك لإحدى تلك المزارع في إسبانيا.

وقال العلماء إنه من "المعقول" أن تثبت هذه الظاهرة انتقال عدوى الفيروس من الحيوانات إلى الإنسان بشكل عام.

وأدى ذلك لذبح أكثر من مليون من تلك الحيوانات الصغيرة المعروفة بثراء فرائها في كلا البلدين.

وبعد تفشي المرض في هولندا، قال البروفيسور فيم فان دير بويل، الذي يدرس فيروسات الحيوانات في جامعة فاخينينخين، إن سلالة الفيروس في الحيوانات تشبه تلك الموجودة في البشر.

وإذا ثبت انتقال الفيروس من المِنك إلى الإنسان، ستصبح تلك أول حالة مؤكدة لنقل عدوى كوفيد-19 من الحيوانات إلى البشر بعدما انتشرت شكوك سابقة ترجح انتقاله من الخفافيش دون إثباتها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت إن احتمالية انتقال الفيروس من الحيوان إلى الإنسان "قليلة جداً".

إلا أن الدكتورة ماريا فان كيرخوف من منظمة الصحة العالمية قالت إن ما حدث في مزارع المِنك "يعطينا بعض الأدلة حول الحيوانات التي قد تكون عرضة للإصابة وهذا سيساعدنا بينما نتعلم المزيد عن المستودع الحيواني المحتمل للفيروس".