كنائس مصر تفتح أبوابها لأول مرة منذ أكثر من أربعة أشهر

بدأت كنائس مصر الإثنين فتح أبوابها للمصلين بعد إغلاق دام أكثر من أربعة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان أن المصلين سيتعين عليهم ارتداء الكمامات الواقية من العدوى بالإضافة لاتباع قواعد التباعد الاجتماعي.

كذلك تفتح كنائس مصرية أخرى غير أرثوذكسية أبوابها للمصلين اليوم.

ويشكل مسيحيو مصر حوالي 10% من السكان البالغ إجمالي عددهم 100 مليون نسمة أغلبيتهم العظمى من المسلمين السُنة.

وسجلت مصر أمس أدنى حصيلة لها من الوفيات (31) والإصابات بالفيروس (167) خلال أكثر من شهرين بعدما تم تسجل إجمالي 94,450 إصابة و4,865 وفاة جراء كوفيد-19 منذ بدء ظهوره.