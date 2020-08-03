إلزام مرتادي الشواطئ والمتنزهات على ارتداء الكمامات في عدة مناطق فرنسية

بدأت السلطات الفرنسية اليوم الإثنين إلزام مرتادي الشواطئ المطلة على المحيط الأطلسي والأسواق المفتوحة بمنطقة رون-ألب والمتنزهات المطلة على نهر لوار بارتداء الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد.

وتنضم تلك المناطق لعشرات الأماكن التي يتطلب فيها ارتداء الكمامات في المساحات المفتوحة في وقت تزداد فيه الضغوط على الحكومة الفرنسية لتعميم هذا القرار على مستوى وطني.

وتشهد فرنسا ارتفاعاً في حالات الإصابة بالفيروس، حيث تم تسجيل 7000 حالة جديدة خلال الأسبوع الماضي كذلك ظهرت بؤر جديدة لتفشي العدوى وخاصة في مناطق تجمعات الشباب والعائلات بالإجازات الصيفية.

وسجلت البلاد نحو 30265 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.