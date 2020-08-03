مايكروسوفت تعلن استمرارها بمفاوضات شراء تطبيق "تيك توك" بعد محادثات مع ترامب

أعلنت شركة مايكروسوفت الأحد استمرارها بالمفاوضات مع تطبيق "تيك توك" الذي تملكه شركة صينية لشراء عملياته في الولايات المتحدة، وذلك عقب لقاء مع الرئيس دونالد ترامب.

وقالت الشركة الأميركية العملاقة في بيان "بعد محادثة بين الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا والرئيس دونالد ترامب، فإن مايكروسوفت مستعدة لمواصلة المفاوضات لاستكشاف آفاق شراء تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة".

وهدد ترامب بمنع التطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي، في حين أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو الأحد عن اعتزام بلاده فرض إجراءات قوية ضد "تيك توك".

وصرّح بومبيو لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية أن "الرئيس ترامب قال كفى وسنصلح هذا الأمر".

وتابع أن ترامب "سيتّخذ تدابير في الأيام المقبلة في ما يتعلّق بمروحة واسعة من المخاطر التي تتهدد الأمن القومي عن طريق برنامج معلوماتي مرتبط بالحزب الشيوعي الصيني".

وأشارت تقارير إعلامية سابقة الى أن ترامب سيطلب فصل عمليات "تيك توك" الأميركية عن شركة "بايت دانس" الصينية التي تملك التطبيق.

لكن صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت السبت أن خطط مايكروسوفت لشراء عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة معلّقة بعد تهديد ترامب بحظره.