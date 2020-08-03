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سوريا

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع للجيش السوري بضربات جوية

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
جنود إسرائيليون يعملون على دبابات في مرتفعات الجولان 28 يوليو 2020
جنود إسرائيليون يعملون على دبابات في مرتفعات الجولان 28 يوليو 2020   -   حقوق النشر  Ariel Schalit/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع للجيش السوري بضربات جوية.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي:"ضربت طائرات ومروحيات حربية أهدافًا تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا"، مضيفا أن الأهداف شملت "مواقع استطلاع ووسائل جمع المعلومات ومدافع مضادة للطائرات".

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد أعلنت تصدي الدفاعات الجوية السورية مساء الإثنين لـ"أهداف معادية" في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات عنيفة "نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في منطقة التل الأحمر" في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي، وفي مدينة البوكمال قرب الحدود مع العراق.