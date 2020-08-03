شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجوب بيع تطبيق "تيك توك" قبل منتصف أيلول/سبتمبر ليتمكن التطبيق من مواصلة نشاطه في الولايات المتحدة.

وصرح ترامب للصحافيين "سيتم إغلاقه في 15 أيلول/سبتمبر إلا إذا تمكنت مايكروسوفت أو شركة أخرى من شرائه والتوصل إلى اتفاق".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أكد أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإعلان في الأيام القليلة المقبلة عن اتّخاذ تدابير بحق تطبيق "تيك توك" الصيني للتسجيلات المصوّرة تهدف إلى حماية الأمن القومي.

وقال بومبيو إن "تيك توك" وغيرها من الشركات الصينية للبرمجة المعلوماتية العاملة في الولايات المتحدة على غرار "وي تشات" تسلّم الحزب الشيوعي الصيني بيانات شخصية للمواطنين الأميركيين.

وتابع بومبيو أن الولايات المتحدة تغاضت عن هذا الأمر لسنوات لأن الأميركيين كانوا يعتبرون أنه تطبيق مرح.

وكان عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت قد أعلن الأحد استمراره بالمفاوضات مع تطبيق "تيك توك" الذي تملكه شركة صينية لشراء عملياته في الولايات المتحدة، وذلك عقب لقاء مع الرئيس دونالد ترامب.

وقالت الشركة الأميركية العملاقة في بيان "بعد محادثة بين الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا والرئيس دونالد ترامب، فإن مايكروسوفت مستعدة لمواصلة المفاوضات لاستكشاف آفاق شراء تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة".