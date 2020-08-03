الولايات المتحدة تدخل "مرحلة جديدة" من تفشي كورونا

حذرت الأحد مستشارة البيت الأبيض الأمريكي ديبورا بيركس بشأن فيروس كورونا المستجد من أن الولايات المتحدة دخلت "مرحلة جديدة" في ما يتعلق بالوباء، حيث باتت المناطق الريفية مهددة كما المدن الكبرى.

وقالت بيركس التي تترأس خلية الأزمة المعنية بمكافحة الفيروس في البيت الأبيض لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن" إن الإجراءات المحلية للحد من انتشار الفيروس بدأت تؤتي بثمارها، لكنها أضافت أن "ما نراه اليوم يختلف عما رأيناه في شهري آذار- مارس ونيسان-أبريل".

وتابعت بيركس بقولها "لكل من يعيشون في المناطق الريفية، لستم في مأمن عن هذا الفيروس"، مؤكدة "نحن في مرحلة جديدة". وأشارت بيركس إلى أن الالتزام بالارشادات الصحية وتلك المتعلقة بالسلامة مثل وضع الكمامات والنظافة الشخصية واحترام مسافات التباعد الاجتماعي أمور بالغة الأهمية.

وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة حتى الآن بفيروس كورونا 4,665,002 والوفيات 154834، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررا جراء الفيروس في العالم. والأحد تم تسجيل 47508 إصابات جديدة خلال 24 ساعة، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.