واشنطن تنجح في محاصرة "الدبور القاتل"

نجحت السلطات في ولاية واشنطن الأمريكية في محاصرة أولى حشرات الدبور الآسيوي العملاق المعروف بالدبور القاتل.

وتم رصد الدبابير بواسطة العلماء لأول مرة في الولاية العام الماضي، حيث لوحظ قدرتها على الهجوم وقتل النحل وإمكانية قتلها للبشر أيضاً.

ويبلغ طول كل منها حوالي خمسة سنتيمترات.

وتمكنت السلطات من محاصرة وحبس خمسة من تلك الدبابير حتى الآن حيث تم الإيقاع بواحد منها عبر فخ خاص لاصطيادها.

ويتطلب تحضير تلك الأفخاخ البحث عن أعشاش خاصة باستخدام كاميرات الأشعة تحت الحمراء.

وتخطط وزارة الزراعة في الولاية لنشر مصائد خاصة تلتقط تلك الدبابير وتبقيها على قيد الحياة حتى يمكن تعقب مستعمراتها ومن ثم تدمير تلك المستعمرات.

ولم يتمكن العلماء حتى الآن من تحديد كيفية وصول تلك الدبابير العملاقة من آسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.