شاهد: كيف يمكن لطائرات مسيرة إنقاذ حيوان الكوالا من الانقراض

يستعين ناشطون ومهتمون بالحياة البرية بطائرات بدون مسيرة مزودة بتقنية الأشعة تحت الحمراء لتتبع حيوان الكوالا في غابات أستراليا.

ويأمل المحافظون على البيئة أن هذا قد يكون هذا هو المفتاح لإنقاذ الكوالا في نيو ساوث ويلز.

ويتوقع العلماء انقراض حيوان الكوالا في شرق أستراليا بحلول عام 2050، حسب الصندوق العالمي للحياة البرية.

وأدى تزايد أعداد حرائق الغابات في جميع أنحاء البلاد إلى هلاك الملايين من الكائنات الحية بما فيها حيوانات الكوالا التي انخفضت أعدادها بشكل كبير.

وتعتمد الكوالا بشكل كبير على أشجار الكينا في غذائه، غير أن هذا المصدر قل بعدما قضت الحرائق على الغطاء النباتي في أستراليا

وإضافة إلى الحرائق تعتبر هجمات الكلاب والسيارات والتغير المناخي ومرض الكلاميديا مخاطر تهدد حياة الكوالا.

وبدأت الهيئة الاستشارية للأنواع المهددة في نيو ساوث ويلز، وهي لجنة مستقلة من العلماء يعينها وزير البيئة بالولاية، مراجعة وضع الكوالا، والتي قد تشهد تصنيف الكوالا في خانة الأنواع المهددة بالانقراض، بعد توقعات الصندوق العالمي للحياة البرية بانقراضها خلال 30 عاما.