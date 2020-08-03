عالم آثار مصري يصف تصريح ماسك بشأن الأهرامات بالـ"تخاريف الأمريكية"

وصف عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس تصريحات المليادرير إيلون ماسك بشأن بناء أهرامات الجيزة بواسطة كائنات فضائية بالـ"تخاريف الأمريكية".

وقال حواس في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع فيسبوك: "كل ما قاله هذا المليونير (ماسك) عبارة عن تخاريف أمريكية لا تستند على أي أدلة علمية إطلاقاً".

وأضاف وزير الآثار المصري السابق: "الهرم صناعة مصرية والمصريين هم الذين بنوا الأهرام".

وأشار حواس إلى أن من بين الأدلة التي تثبت كلامه وجود نقوش بمقابر داخل الهرم لأمراء وموظفين لعائلة الملك الفرعوني رمسيس الثاني تتحدث عن الملك خوفو وتحتوي على أسماء العمال الذين شاركوا في بناء هرم خوفو أحد اهرامات الجيزة الثلاثة.

وكان ماسك قد غرد منذ عدة أيام قائلاً إن مخلوقات فضائية هي من قامت ببناء الأهرامات وهي التغريدة التي أعيد نشرها 84 ألف مرة.

وردت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، على مؤسس شركة سبيس إكس بدعوته لزيارة الأهرامات للتأكد من المقابر التي فيها ما يثبت بناء المصريين للأهرامات، بحسب وصفها.