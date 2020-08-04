أعلن الاتحاد الرياضي العام، السلطة الرياضية الأعلى في سوريا اليوم الثلاثاء عبر ببان رسمي عن إيقاف الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان: "نظراً للظروف الصحية وحرصا على سلامة الرياضيين وكل أفراد المجتمع، نعلن إيقاف النشاط الرياضي الرسمي (بطولات اتحادات الألعاب - معسكرات داخلية - دورات ومهرجانات رياضية) حتى إشعار آخر".

من جهة ثانية أكد يامن الحاجة مدير مكتب الإعلام في الاتحاد السوري لكرة القدم تثبيت إقامة مباراتي الدور نصف النهائي من مسابقة كأس سوريا غداً الأربعاء في العاصمة بين الجيش والوحدة وفي حمص بين المجد والساحل.

وكان فيروس كورونا أصاب مجموعة من اللاعبين والإداريين في مختلف الألعاب كان آخرهم إصابة أربعة لاعبين من منتخب سوريا لكرة القدم إضافة لثلاثة إداريين خلال معسكرهم التدريبي في مدينة حلب.

وجاء في بيان الاتحاد للإعلان عن الإصابات: "كشفت الفحوصات التي أجريت للاعبي منتخبنا الوطني وللكادر الفني والإداري يوم أمس الاثنين عن إصابة كل من اللاعبين: مارديك مردكيان (حطين) ومحمد عنز وأحمد الأشقر وأحمد الأحمد (الاتحاد) ومن الكادر الفني والإداري: عساف خليفة ووسام غيبور ومهند أسعد بفيروس كورونا وبناء عليه تم عزل اللاعبين والكادر بشكل كامل بعيدا عن مقر إقامة الفريق مع توفير الرعاية اللازمة لهم".

وكان منتخب سوريا بدأ بلاعبيه المحليين أمس الاثنين معسكرا تدريبيا في حلب بقيادة المدير الفني الجديد التونسي نبيل معلول استعدادا لاستكمال التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويتصدر منتخب سوريا المجموعة الآسيوية الأولى بالعلامة التامة برصيد 15 نقطة مقابل 7 نقاط للصين والفيليبين و3 نقاط لجزر المالديف ولا شيء لغوام.