بلجيكا تستقبل 18 قاصراً من مخيم للمهاجرين في اليونان

وصل 18 قاصرا نقلوا من مخيم للمهاجرين في اليونان إلى بلجيكا الثلاثاء في إطار برنامج للاتحاد الأوروبي لتشارك أعباء استضافة المهاجرين، وفق ما أعلنت وكالة فدرالية لاستقبال طالبي اللجوء.

ووافقت الحكومة البلجيكية في أيار/مايو على استقبال الأطفال الذين عاشوا أشهرا عدة في مخيمات من دون ذويهم أو أوصياء عليهم.

وتراوح أعمار الأطفال بين تسع سنوات و18 سنة وهم من الجنسيات الأفغانية والسورية والإيرانية والصومالية والغينية، وفق الوكالة الفدرالية البلجيكية لاستقبال طالبي اللجوء "فيدازيل".

وأجريت لهم فحوص كشف الإصابة بكوفيد-19 قبل مغادرتهم اليونان إلى بلجيكا، وقد استُقبلوا في مركز للقصّر غير المرافَقين بانتظار بت السلطات البلجيكية بطلبات منحهم اللجوء.

وبالإضافة إلى بلجيكا تشارك في البرنامج عشر دول في الاتحاد الأوروبي هي بلغاريا وفرنسا وكرواتيا وفنلندا وألمانيا وإيرلندا والبرتغال ولوكسمبورغ وليتوانيا وسلوفينيا، وقد تعهّدت استقبال ما يصل إلى ألفي طفل ومراهق غير مرافَقين.

وأبدت النروج استعدادها للانضمام إلى المجموعة وفق الهيئة المشرفة على البرنامج.

وقد تم بالفعل نقل أكثر من مئتي مهاجر منذ نيسان/أبريل إلى لوكسمبورغ وألمانيا والبرتغال وفنلندا.

وتعّهدت ألمانيا رعاية 243 طفلا من المصابين بأمراض خطيرة أو ممن هم أكثر احتياجا للمساعدة مع أفراد عائلاتهم، أي ما مجموعه أكثر من 920 شخصا.

وستستقبل البرتغال أكثر من 500 قاصر غير مرافَقين فيما ستستقبل فرنسا 350، وفق الهيئة المشرفة على البرنامج.

ونحو 10 بالمئة منهم دون 14 عاما وغالبيتهم بين 16 عاما و18 عاما. وأكثر من 90 بالمئة منهم من الذكور.

وغالبية المهاجرين يتحدّرون من أفغانستان وباكستان وسوريا.