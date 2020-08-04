اكتشف علماء كنديون لأول مرة أن الديناصورات التي عاشت على كوكب الأرض قبل 77 مليون عام أصيبت بمرض سرطان العظام الذي يصيب الإنسان في عصرنا هذا.

وأظهرت الأبحاث، التي طوعت التقنيات العلمية الحديثة المستخدمة لاختبار البشر، أن بقايا شظايا عظمية بهيكل ديناصور من فصيلة "سينتروسوروس أبيرتوس" مصابة بسرطان العظام الذي يصيب الإنسان والمعروف طبياً باسم "أستوساركوما".

والأستوساركوما هو فرط نمو العظام غير المنتظمة التي تنتشر بسرعة إلى العظام وأعضاء الجسد الأخرى بما في ذلك الرئة.

وطبقاً لمارك كروثر، أستاذ علم الأمراض والطب الجزيئي في جامعة ماكماستر الكندية: "تشخيص هذا النوع العدواني من مرض السرطان في الديناصورات كان يعتبر بعيد المنال ويتطلب خبرة طبية ومستويات متعددة من التحليل".

وللتأكد من صحة نتائج الدراسة التي نُشرت بمجلة "ذا لانست" العلمية، قام الفريق البحثي بمطابقة الحفرية المصابة بعظام ديناصور آخر غير مصاب من نفس الفصيلة بالإضافة لعظام رجل يبلغ عمره 19 عاماً مصاب بسرطان العظام.

وأكد الباحثون أن دراستهم تهدف إلى وضع معيار جديد لتشخيص أمراض الديناصورات بشكل أكثر دقة.