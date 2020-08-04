الولايات المتحدة تسجل 46,321 إصابة بكوفيد-19 في 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة 46,321 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة الإثنين، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

كما سجل أكبر اقتصاد في العالم 532 حالة وفاة أيضاً حتى الساعة 8,30 مساء (00,30 ت غ الثلاثاء)، وفق الجامعة في بالتيمور.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الولايات المتحدة حتى الآن 4,711,323، بينهم 155,366 حالة وفاة، ما يجعلها الدولة الأكثر تضرراً في العالم.

والإثنين هو اليوم الثاني الذي يسجل تراجعاً في الإصابات بعد خمسة أيام متوالية الأسبوع الماضي قفزت فيها الحصيلة فوق 60 ألف إصابة يومية جديدة.

وقال الرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي الإثنين إن الفيروس "ينحسر" في أجزاء من مناطق جنوب وغرب الولايات المتحدة، معتبراً أن الوضع "مشجع للغاية".

وكانت مستشارة البيت الأبيض لشؤون مكافحة فيروس كورونا ديبورا بيركس قد حذرت قبل يوم من أن البلاد تدخل "مرحلة جديدة" من تفشي العدوى.

واعتبرت في حديث لشبكة "سي إن إن" أن الفيروس "يتفشى بشكل غير عادي"، مضيفة "لكل من يعيشون في المناطق الريفية، لستم في مأمن من هذا الفيروس".

لكن ترامب انتقد بيركس واعتبر أن تصريحاتها "مثيرة للشفقة".

أميركا اللاتينية والكاريبي

وتخطّت حصيلة كوفيد-19 في أميركيا اللاتينية والكاريبي خمسة ملايين إصابة أكثر من نصفها في البرازيل، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

كما تخطّت حصيلة وفيات الوباء في المنطقة مئتي ألف حالة. وسجّلت البرازيل 2,75 مليون إصابة بالوباء وأكثر من 94 ألف وفاة.

أما البلد الثاني الأكثر تضررا في أميركا اللاتينية فهو البيرو بـ429 ألف إصابة وأكثر من 19,600 حالة وفاة.

والبيرو التي بدأت قبل شهر بتخفيف اجراءات الإغلاق بشكل تدريجي في 17 من مقاطعاتها الـ25 لتنشيط اقتصادها، شهدت بحسب الحكومة موجة ثانية كبيرة نسبياً من الإصابات.

وأدى استئناف حركة الطيران والنقل العام إلى تضاعف عدد الإصابات اليومية من 3,300 إلى 6,300، وفق أرقام رسمية.

وأصاب فيروس كورونا المستجد أكثر من 18 مليون شخص في جميع أنحاء العالم توفي منهم 680 ألفاً.