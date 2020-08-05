جونسون أند جونسون تتسلم من واشنطن مليار دولار لتصنيع 100 مليون جرعة لقاح ضد كوفيد-19

أعلنت الحكومة الأميركية الأربعاء عن استثمار جديد بقيمة مليار دولار في مشروع لقاح ضد كوفيد-19 تطوره شركة جونسون أند جونسون للأدوية، على أن تضمن الحصول على 100 مليون جرعة منه على الأقل.

تلقت شركة جونسون أند جونسون، من خلال شركتها الفرعية جانسن، 456 مليون دولار في نهاية آذار/ مارس من الحكومة الأميركية. والمليار الجديد سيمول مشروعاً تجريبياً لتصنيع لقاحها التجريبي على نطاق واسع. ويتضمن الاتفاق إمكان الحصول على 200 مليون جرعة إضافية.

يرفع هذا المبلغ قيمة استثمارات حكومة دونالد ترامب إلى ما لا يقل عن 9,4 مليارات دولار في مشاريع اللقاحات، بما في ذلك عقود التوريد الموقعة مع خمس شركات لتقديم ما لا يقل عن 700 مليون جرعة، وفقًا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس.

وشريطة أن تثبت اللقاحات فعاليتها، يمكن للولايات المتحدة نظريًا أن تحصل على 100 مليون جرعة من أربع شركات هي جونسون أند جونسون ونوفافاكس وفايزر، بَيونتك وسانوفي، غلاكسو سميث كلاين، وعلى 300 مليون جرعة من أكسفورد، أسترازينيكا التي وقعت أو تتفاوض مع دول أخرى ولا سيما على 400 مليون جرعة للاتحاد الأوروبي.

يتطلب سباق اللقاحات بدء الإنتاج بالتوازي مع التجارب السريرية حتى قبل معرفة ما إذا كان اللقاح فعالاً.

كما أنفقت الحكومة الأميركية المليارات على بناء مواقع الإنتاج وعلى الشركات التي تصنع الحقن والقوارير اللازمة لتوزيع اللقاح أو اللقاحات المستقبلية، ناهيك عن الدعم الذي وفرته لتطوير العلاجات.

وهكذا، اشترت الولايات المتحدة تقريبًا كل ما سيُنتج من عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات حتى أيلول/ سبتمبر، وهو أول دواء أظهر فائدة نسبية لعلاج مرضى كوفيد-19.