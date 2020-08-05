بومبيو: واشنطن ستقدم مشروع قرار أمميا لتمديد حظر السلاح على إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن إدارة الرئيس ترامب ستمضي قدماً في الجهود الرامية إلى تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، رغم المعارضة الواسعة لمثل هذه الخطوة في المنظمة الدولية.

يمهد القرار لأزمة محتملة في مجلس الأمن الدولي وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة ستدعو إلى تصويت مجلس الأمن الأسبوع المقبل على مشروع قرار صاغته واشنطن لتمديد الحظر المقرر أن ينتهي في تشرين الأول/ أكتوبر.

ويتوقع أن يفشل القرار، حيث أبدى الأعضاء الآخرون في مجلس الأمن معارضتهم.

وقال بومبيو للصحفيين: "مهمة مجلس الأمن هي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين''، وأضاف أن "المجلس سوف يسخر تمامًا من تلك المهمة إذا سمح للدولة الرائدة في العالم برعايتها للإرهاب بشراء وبيع الأسلحة علانية ''.

في حالة فشل التصويت، أشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة ستلجأ إلى آلية تعيد جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

هذه الآلية التي يطلق عليها اسم "آلية الارتداد Snapback"، تم تصورها في الاتفاق النووي لعام 2015 في حالة ثبوت انتهاك إيران للاتفاق، والذي بموجبه تلقت مليارات الدولارات كإعفاء من العقوبات مقابل قيود على برنامجها النووي.

وقال: "بطريقة أو بأخرى سنضمن تمديد حظر الأسلحة. لن ندع حظر الأسلحة ينتهي في 18 تشرين الأول/ أكتوبر، ندرك ندرك أن الولايات المتحدة لديها الخيار ''.