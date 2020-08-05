ترامب: خبراء عسكريون أبلغوني بأنّ انفجار بيروت ناتج عن "قنبلة ما"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنّ الانفجارين القويّين اللذين هزّا العاصمة اللبنانيّة بيروت يبدو كأنّهما "اعتداء رهيب"، مشيراً إلى أنّ خبراء عسكريّين أميركيّين أبلغوه بأنّ الأمر يتعلّق بقنبلة.

وفي بداية مؤتمره الصحافي اليومي حول فيروس كورونا المستجدّ في البيت الأبيض، أكّد ترامب تعاطف الولايات المتحدة مع لبنان، مكرّراً "استعداد" بلاده لمساعدته. وقال للصحافيّين "لدينا علاقة جيّدة جدّاً مع شعب لبنان، وسنكون هناك للمساعدة. يبدو كأنّه اعتداء رهيب".

وأضاف "قابلتُ جنرالاتنا، ويبدو أنّه لم يكن حادثاً صناعيّاً. يبدو، وفقاً لهم، أنّه كان اعتداء. كان قنبلة ما، نعم".

وعرض ترامب تقديم مساعدة للبنان، قائلاً "صلواتنا موجّهة لجميع الضحايا وعائلاتهم. إنّ الولايات المتحدة مستعدّة لمساعدة لبنان".

من جهته، علّق المرشّح الديمقراطي للرئاسة الأميركيّة جو بايدن على انفجار بيروت، من دون أن يصف ما حدث بأنّه اعتداء. وكتب في تغريدة "قلوبنا وصلواتنا مع شعب لبنان وضحايا الانفجار المروّع في بيروت".

وقال "أحضّ كلّاً من إدارة ترامب والمجتمع الدولي على حشد المساعدة فوراً لآلاف الذين أصيبوا في الانفجار".

Our hearts and prayers are with the people of Lebanon, and the victims of the horrific explosion in Beirut. I urge both the Trump Administration and international community to immediately mobilize assistance to the thousands injured in the blast. — Joe Biden (@JoeBiden) August 4, 2020

وفي وقت سابق، عرض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تقديم مساعدة أميركية للبنان، واصفاً الانفجارين اللذين وقعا في مرفأ بيروت الثلاثاء وأسفرا عن 73 قتيلا و3700 جريح على الأقل بأنهما "مأساة مروعة".

وكتب بومبيو على تويتر "نحن نراقب الوضع ومستعدّون لتقديم مساعدتنا لشعب لبنان للتعافي من هذه المأساة المروّعة".

وقال إنّ الولايات المتّحدة تنتظر النتائج التي ستتوصّل إليها السلطات اللبنانية حول سبب الانفجارين.

I’d like to extend my deepest condolences to all those affected by the massive explosion at the port of Beirut on August 4. We are monitoring and stand ready to assist the people of Lebanon as they recover from this horrible tragedy. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 4, 2020

وأضاف بومبيو "أبلغني فريقنا في بيروت بالأضرار الجسيمة التي لحقت بمدينةٍ وشعب أعتزّ بهما، وهو تحدّ إضافي في وقت من الأزمات العميقة بالفعل".

وفي وقت سابق، دعت السفارة الأميركية في بيروت رعاياها إلى الحفاظ على سلامتهم.

وقالت "هناك تقارير عن انبعاث غازات سامّة خلال الانفجار، لذا يجب على جميع الموجودين في المنطقة أن يبقوا في الداخل وأن يرتدوا أقنعة إذا توافرت".