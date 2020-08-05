ماذا نعرف عن انفجار بيروت؟

حلّت كارثة جديدة على لبنان جراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء مسفراً عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح، فيما يبدو أنه ناتج عن مستودع يضم مئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم .

ماذا نعرف عن هذا الانفجار؟

ماذا حصل؟

عند حوالي الساعة السادسة مساء الثلاثاء (15,00 ت غ)، وقع إنفجار أولي في مرفأ بيروت أدى لنشوب حريق ثم تلاه إنفجار هائل، حطّم واجهة المرفأ والمباني المحيطة به.

وقام علماء الزلازل بقياس ضغط الانفجار، الذي أدى لاقتلاع النوافذ في مطار بيروت الدولي على بعد تسعة كيلومترات (أكثر من خمسة أميال)، وهو ما يعادل زلزالاً بقوة 3,3 درجة على مقياس ريختر.

وأظهرت لقطات الفيديو، كرة نارية كبيرة جداً، تصاعدت بشدة فوق صوامع تخزين حبوب كبيرة، ثم سحابة صعدت للسماء تلتها موجة أكبر عبرت المدينة بأكملها.

جنود لبنانيون يبحثون عن ناجين بعد انفجار بيروت، لبنان ، الأربعاء آب / 5 أغسطس 2020 Hassan Ammar/AP

لماذا كان الانفجار كبيراً إلى هذا الحد؟

أعلن رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب أن 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ ست سنوات في مستودع "خطير".

ومادة نترات الأمونيوم، عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية على شكل حبيبات. وتعد من مكونات الأسمدة التي تسمى الأمونترات، والتي يشتريها المزارعون في أكياس كبيرة أو بالوزن. وهي منتجات غير قابلة للإشتعال ولكنها مؤكسدات، أي أنها تسمح باحتراق مادة أخرى مشتعلة.

وأكدت جيمي اوكسلي، وهي أستاذة الكيمياء بجامعة رود آيلاند التي أجرت دراسات عن إشتعال مادة نيترات الامونيوم "من الصعب جدا إشعالها" كما أنه "ليس من السهل تفجيرها".

وشكلت نيترات الأمونيوم مصدراً للعديد من المآسي، عرضية أو جرمية، في العالم، بينها إنفجار مصنع في مدينة تولوز الفرنسية عام 2001، أدى إلى مقتل 30 شخصاً.

ويمكن أيضًا استخدام نيترات الأمونيوم في تصنيع الأدوات المتفجرة. في 19 نيسان/ابريل 1995، فجّر تيموثي ماكفي عبوة وزنها طنين من السماد أمام مبنى أمام مبنى فدرالي اتحادي في مدينة أوكلاهوما، مما أسفر عن مقتل 168 شخصًا.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إنّ المواد الموجودة في المستودع مصادرة منذ سنوات من باخرة في مرفأ بيروت حدث بها عطل، وموضوعة في "العنبر رقم 12 في المرفأ"، مشيرا الى أنه لم تتم "متابعتها بالشكل المطلوب".

طائرة هليكوبتر تابعة للجيش تحاول إخماد النار في موقع الانفجار الكبير الذي ضرب ميناء بيروت يوم الثلاثاء 4 أغسطس/ آب، 2020 Hussein Malla/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

هل كان متعمدا؟

ليس هناك ما يدل، بحسب مسؤولين لبنانيين، على أن الانفجار كان مقصوداً.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أنّ الانفجارين القويّين اللذين هزّا العاصمة اللبنانيّة بيروت يبدو كأنّهما "اعتداء رهيب"، مشيراً إلى أنّ خبراء عسكريّين أميركيّين أبلغوه بأنّ الأمر يتعلّق بقنبلة.

لكن المتحدث باسم البنتاغون، قال لوكالة فرانس برس عندما سئل عن تصريحات الرئيس "ليس لدينا أي شي" و "سيتعين عليك التواصل مع البيت الأبيض للتوضيح".

واعتبرت الحكومة اللبنانية، الظروف في المرفأ التي أدت إلى الانفجار، "غير مقبولة" وتعهدت بالمحاسبة.

مواطنون لبنانيون ينظفون مسجدًا متضررًا بعد يوم واحد من انفجار وقع في ميناء بيروت، لبنان، الأربعاء 5 أغسطس 2020 Hussein Malla/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

ما عدد الضحايا؟

أعلن الصليب الأحمر اللبناني الاربعاء أن الانفجار أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف آخرين، مشيراً الى أن فرقه لا تزال تقوم بعمليات البحث والإنقاذ في المناطق المحيطة بموقع الانفجار.

وتم تسجيل الإصابات في جميع أنحاء ومناطق المدينة، إذ تطاير زجاج المباني في مناطق عديدة، وسقط على السكان.

وقال محافظ بيروت مروان عبود الأربعاء لوكالة فرانس برس "أعتقد أن هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن"، مشيراً إلى أنه يقدر كلفة الأضرار بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، بانتظار أن يصدر عن المهندسين والخبراء التقارير النهائية. وقال "نحو نصف بيروت تضرر أو تدمر. إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها".

مشهد عام بعد الانفجار الذي ضرب ميناء بيروت Bilal Hussein/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

ماذا حدث بعد ذلك؟

أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان بيروت "مدينة منكوبة" إثر اجتماع طارئ عقده بعد ساعات من الانفجار، وناشد رئيس الحكومة، الدول الصديقة للبنان الوقوف إلى جانب بلاده وإرسال المساعدات.

وقرر الرئيس اللبناني ميشال عون "تحرير الاعتماد الاستثنائي" من الموازنة ويبلغ 100 مليار ليرة لبنانية ويخصص لظروف استثنائية وطارئة، في بلد يواجه أساساً انهياراً اقتصاديا متسارعاً وإنتشار وباء كوفيد-19.

وبدأت المساعدات الطبية العاجلة والمستشفيات الميدانية الوصول إلى لبنان الأربعاء، بينما هرعت دول العالم، وبينها الولايات المتحدة وفرنسا وقطر وإيران، إلى عرض مساعداتها وتقديم تعازيها إثر الإنفجار.