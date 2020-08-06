هل ينقل التدخين السلبي عدوى كورونا؟

يتسائل كثيرون حول ما إذا كان الدخان الناتج عن التدخين السلبي عاملاً في نشر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويقول الخبراء إن نقل الدخان وحده غير كاف للإصابة بكوفيد-19 ولكن احتمالية نشر المدخين المصابين لقطرات الرذاذ أثناء تدخينهم هو ما قد يؤدي إلى إصابة آخرين.

ويوصي الخبراء بإلتزام البعد الكافي عن المدخنين للوقاية من الرذاذ الذي ينشره المصابون ويُعتقد بأنه الطريق الأساسي لنشر العدوى.

ويقول الدكتور ألبرت ريزو، كبير المسؤولين الطبيين في جمعية الرئة الأمريكية: "لا يقتصر الأمر على احتمال قيام المدخنين بنشر الفيروس من خلال عدم ارتداء قناع، بل ينفثون تلك القطرات على الأشخاص من حولهم لاحتمال الإصابة بالعدوى".

يمكن أن يتسبب استنشاق دخان السجائر في مشاكل صحية مختلفة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.