مصر: فتح تحقيق حول مزاعم اغتصاب جماعي في فندق شهير بالقاهرة

أعلنت النيابة العامة المصرية الأربعاء فتح تحقيق حول مزاعم اغتصاب جماعي في فندق شهير في القاهرة عام 2014 ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي الشهر الماضي.

وقالت النيابة العامة في بيان إنها تلقت "كتابا من المجلس القومي للمرأة مرفقا بشكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس عن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة".

وأشار البيان أيضا إلى تلقي "شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة". ونُشرت مزاعم حول واقعة اغتصاب جماعي في فندق شهير في القاهرة على حساب يحظى بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة جديدة من حملة #أنا_أيضا في مصر.

وحصل الاعتداء المفترض عام 2014 في الفندق، حيث خدّر ستة رجال فتاة واغتصبوها، وفق حساب "شرطة الاعتداء" على موقع انستغرام.

وانتشرت على الإنترنت أسماء وصور المتهمين المتحدرين من عائلات معروفة، لكن لم تتمكن وكالة فرانس برس من التأكد من صدقيتها. وأكد فندق "فيرمونت نايل سيتي" الأسبوع الماضي فتح تحقيق حول الاتهامات.

وقالت مسؤولة الإعلام في الفندق يارا الدوقي لوكالة فرانس برس "فتح الفندق تحقيقا داخليا بعد اطلاعه على مزاعم مزعجة". وأكدت أن الفندق وشرطة السياحة لم يتلقيا أي شكاوى حول حصول اعتداء، مشيرة الى أن الفندق وطاقمه ملتزمان مساعدة السلطات المختصة.