توقيف شخصين بتهمة التحريض ضد تدابير العزل في ملبورن

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على رجلين بتهمة التخطيط لاحتجاج على تدابير العزل في ملبورن حيث دخلت قيود صارمة حيز التنفيذ لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشرطة لوكالة فرانس برس الجمعة إن المتهمين سيمثلان أمام القضاء الجمعة بتهمة التحريض على ارتكاب جنحة.

وينتهك احتجاج مماثل التدابير المتخذة لمحاولة كبح انتشار كوفيد-19.

وقد استطاعت أستراليا احتواء الموجة الأولى من الوباء. لكن بعض بؤر انتشار الفيروس الجديدة ظهرت في حزيران/يونيو في ملبورن ومنطقتها خرجت عن نطاق السيطرة.

وشددت ولاية فيكتوريا التي سجلت 450 إصابة جديدة أخرى الجمعة القيود تدريجا في الأسابيع الأخيرة.

كما فرض حظر تجول ليلي، بين الساعة 20,00 حتى الساعة الخامسة في بداية الأسبوع وتم السماح فقط للمتاجر"الضرورية" بفتح أبوابها منذ الخميس.

وما زال بإمكان السكان مغادرة منازلهم خلال النهار لممارسة الرياضة أو التسوق أو العمل إذا كانت وظيفتهم تعتبر "ضرورية".

وتلتزم شرطة الولاية الرد بحزم على أي خرق للقيود، وقد سطّرت 196 غرامة خلال الـ 24 ساعة الماضية لأسباب مختلفة.

وسجلت أستراليا التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا و255 وفاة.