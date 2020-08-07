العدالة البلجيكية ترفض تسليم الإنفصالي الكتالوني لويس بويغ إلى السلطات الإسبانية

أعلن مكتب المدعي العام في بروكسل، أن العدالة البلجيكية رفضت الجمعة طلب تسليم الناشط الإنفصالي الكاتالوني لويس بويغ إلى إسبانيا، المتهم بمحاولة الانفصال في العام 2017.

وقال مكتب المدعي العام في بيان "تعتبر العدالة البلجيكية أن السلطة الإسبانية التي أصدرت هذه المذكرة لم تكن مختصة بذلك".

قد يلعب هذا القرار دورا لصالح الزعيم الانفصالي السابق كارليس بويجديمونت الذي تطالب به مدريد والمتواجد أيضًا في بلجيكا هربًا من العدالة الإسبانية بعد تنظيم الاستفتاء غير القانوني في أكتوبر-تشرين الأول 2017. وتتهم العدالة الإسبانية لويز بويغ، وزير الثقافة الإقليمي السابق، باختلاس الأموال العامة والعصيان.

وحُكم على ثلاثة من زملائه السابقين في أكتوبر- تشرين الأول بنفس التهم وغرامة قدرها 60 ألف يورو وعدم أهليتهم.

ويتمتع كارليس بويجديمونت عضو البرلمان الأوروبي المنتخب، الشخصية الرئيسية التي رسمت خطة إنفصال كتالونيا عن مدريد، رفقة وزير الصحة الإقليمي السابق، توني كومين بالحصانة البرلمانية.

وصدر بحق الرئيس الكتالوني السابق وتوني كومين مذكرة توقيف أصدرها القضاء الإسباني بتهمة التحريض على الفتنة والاختلاس.

انفصالية آخرى متواجدة في اسكتلندا، كلارا بونساتي وزيرة التعليم السابقة تعد أيضا من المسؤولين السياسيين التي تستهدفها العدالة الإسبانية. وأصبحت كلارا بونساتي عضوة في البرلمان الأوروبي لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد إعادة تخصيص جزء من المقاعد البريطانية.

وتم تعليق إجراءات تسليم هؤلاء النواب الثلاثة في انتظار سحب أو عدم سحب حصانتهم من قبل البرلمان الأوروبي.