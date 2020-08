الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش يُشيد بالمهاجرين في كتاب جديد

يُسلّط كتاب جديد للرئيس السابق جورج دبليو بوش الضوء على قضية تميزه الآن عن العديد من زملائه الجمهوريين، ألا وهي: الهجرة.

أعلن الناشر كراون يوم الخميس أنه سيتم نشر كتاب بوش "Out of Many, One: Portraits of America's Immigrants" في 2 مارس/آذار المقبل، ويتضمن الكتاب 43 صورة للرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة، ولوحات بأربعة ألوان لمهاجرين عرفهم على مر السنين، إلى جانب قصص من السيرة الذاتية لكل واحد منهم.

وأشاد بوش، الذي شغل منصب رئيس البلاد من 2001 إلى 2009، بإسهامات المهاجرين، في تناقض ملحوظ مع خطاب الرئيس دونالد ترامب وسياساته كرئيس.

وأيّد بوش حين كان رئيسا مشروع قانون لإصلاح الهجرة لكنه فشل بفارق ضئيل في تمريره عام 2007، بمعارضة كل من الليبراليين والمحافظين.

وكتب بوش في مقدمة الكتاب الجديد: "بينما أدركُ أن الهجرة يمكن أن تكون مشكلة عاطفية، فإنني أرفض الفرضية القائلة بأنها قضية حزبية. ربما تكون أكثر القضايا "أمريكية"، وينبغي أن تعمل هي على توحيدنا "، مشيرًا إلى أنه لم يرغب في نشر الكتاب خلال فترة الانتخابات الرئاسية. ولم يؤيد بوش ترامب ولا منافسه الديمقراطي جو بايدن، نائب الرئيس السابق.

وقال بوش:"آمل أن يساعد هذا الكتاب في تركيز اهتمامنا الجماعي على الآثار الإيجابية التي يتركها المهاجرون على بلدنا".

وسيعرض الكتاب في المعرض القادم في مركز جورج دبليو بوش الرئاسي في دالاس.

ووفقًا لكراون، سيتضمن المعرض حلولاً جريئة قائمة على المبادئ تتناول بشكل شامل النقاش الحالي حول الهجرة، وقال الناشر:" في قلب التوصيات يكمن الإعتقاد بأن كل سنة تمرّ دون إصلاح نظام الدولة المكسور يعني ضياع الفرص لضمان ازدهار وحيوية وأمن بلدنا في المستقبل".

أصبح بوش رسامًا للصور الشخصية ومؤلفًا ناجحاً منذ مغادرته البيت الأبيض. فقد تم بيع أكثر من 3 ملايين نسخة من مذكراته "Decision Points"، ولاقت كتبه الأخرى رواجاً كبيراً، فقد ألّف كتاباً عن والده الرئيس السابق جورج أتش دبليو بوش، وآخر عن المحاربين العسكريين.

وسوف يتبرع بجزء من عائدات كتابه الجديد على المنظمات التي تساعد المهاجرين على التوطين والاستقرار.