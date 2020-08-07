شابة فلسطينية تلقى مصرعها على يد الجيش الاسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة مقتل شابة فلسطينية برصاص الجيش الاسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك أثناء تواجدها في بيتها خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الاسرائيلي في حيّها.

وقالت الوزارة في بيان إن "داليا أحمد سليمان سمودي (23 عاماً)، استشهدت متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال الحي، فجر اليوم في منطقة الجبريات بجنين".

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن "الجيش الاسرائيلي اقتحم الحي في جنين ونشبت مواجهات بين الشبان والجنود الاسرائيليين، أطلق خلالها الجنود نيرانهم، وأصيبت الشابة أثناء تواجدها داخل بيتها".

وأضافت وزارة الصحة "أصيبت داليا في صدرها واخترقت الرصاصة الكبد والبنكرياس والشريان الأبهر، وأجريت لها عمليات جراحية وأدخلت إلى العناية المكثفة، إلى أن أُعلن عن استشهادها".

من جهته اكتفى الناطق باِسم الجيش الاسرائيلي بقوله "الليلة الماضية أثناء عملية روتينية في مدينة جنين، تم التحريض على أعمال شغب عنيفة أطلق خلالها فلسطينيون الرصاص الحي وألقوا الحجارة وعبوات ناسفة باتجاه القوات الإسرائيلية. ردت القوات بوسائل تفريق مثيري الشغب ".