14 قتيلاً في تحطم طائرة "إير إنديا" قادمة من دبي لدى هبوطها جنوب الهند

قتل 14 شخصاً على الأقل وأصيب 123 في تحطم طائرة ركاب هندية قادمة من دبي على متنها 191 شخصا، لدى هبوطها خلال أحوال جوية سيئة وأمطار غزيرة في مطار في جنوب الهند الجمعة.

أثناء هبوطها انشطرت الطائرة إلى نصفين، وفق ما أفاد مسؤولون.

وتحطّمت الطائرة التابعة لخطوط "إير إنديا إكسبرس" في مطار كوزيكود في كاليكوت في ولاية كيرالا.

وقال راجيف جين ، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني ، إنه لم يتم الإبلاغ عن حريق على طائرة بوينج 737 بعد هبوطها. وقال إن تفاصيل الإصابات لم تعرف على الفور.

وقال إن الطائرة حلقت من دبي إلى كوزيكود، المعروفة أيضًا باسم كاليكوت، في ولاية كيرالا بجنوب الهند، وأضاف إنه كان على متن الطائرة 174 راكبا بالغًا و 10 أطفال وطياران وخمسة من أفراد طاقم الطائرة.

وقال ضابط شرطة، إن من بين القتلى أحد الطيارين. و15 على الأقل من المصابين في حالة حرجة.

وغرد رئيس الوزراء ناريندرا مودي أنه "تألم من حادث الطائرة في كوزيكود'' وأنه تحدث إلى أكبر مسؤول منتخب في ولاية كيرالا.

وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه في تغريدة على تويتر إنه "حزن عندما علم بالحادث المأساوي لطائرة إير إنديا إكسبريس في كوزيكود ''.