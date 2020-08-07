انهيار مبنى مؤلف من خمس طوابق إثر هزتين أرضيتين شرق الجزائر

تسبب زلزالان بقوة 4.9 و4.5 درجات ضربا ولاية ميلة شرق الجزائر الجمعة بانهيار مبنى من خمسة طوابق وتعرض نحو ثلاثين منزلا لتشققات لكن دون تسجيل أي خسائر بشرية، بحسب بيان للحماية المدنية.

وأعلن المركز الوطني للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية الجمعة عند الساعة 07.00 (06,00 ت غ) بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر على بعد كيلومترين جنوب-شرق منطقة حمالة في ولاية ميلة على بعد 400 كلم شمال شرق الجزائر العاصمة.

وعند الساعة 12,13 (11,13 ت غ) ضرب زلال ثان بقوة 4.5 درجات المنطقة ذاتها.

وبحسب بيان للحماية المدنية بميلة نشره الجهاز على صفحته على فيسبوك، تم تسجيل "تشققات بالأعمدة والجدران" لثلاثين منزلا بعضها منازل قديمة بينما انهار مبنى من خمسة طوابق بشكل "كلي".

وزار وزير الداخلية كمال بلجود ووزيرة التضامن الوطني كوثر كريكو ميلة "للاطمئنان" على الوضع، بعد توجيهات رئيس الوزراء عبد العزيز جراد بالتكفل بمن خسروا منازلهم وإصلاح الطرق المتضررة، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

ويقع شمال الجزائر في منطقة نشاط زلزالي، حيث يتم تسجيل هزات أرضية متوسطة القوة باستمرار. أما آخر زلزال مدمر فكان في منطقة بومرداس وشعرت به العاصمة أيضا سنة 2003 إذ بلغت قوته 6.8 درجات واسفر عن سقوط 2200 قتيل و11500 جريح