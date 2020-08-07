ترامب يحظر إبرام أي صفقة مع الشركة الصينية "بايتدانس" المطورة لتطبيق تيك توك

بكين تعتبر حظر "تيك توك" و"ويتشات" في الولايات المتحدة "قمعا سياسيا"

دانت الصين الجمعة حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتطبيقين الصينيين "تيك توك" و"ويتشات"، معتبرة أنه "تلاعب وقمع سياسيان". وجاء ذلك بينما أعلن ترامب إغلاق هذين الانجازين المهمين للقطاع الرقمي الصيني خلال مهلة 45 يوما.

وردا على سؤال خلال لقاء مع صحفيين، اتهم الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينغبين، واشنطن "بوضع مصالحها الأنانية فوق مبادئ السوق والقواعد الدولية". وأضاف أن الولايات المتحدة "تقوم بتلاعب وبقمع سياسي تعسفي ما يمكن ألا يؤدي سوى إلى انهيارها معنويا والإضرار بصورتها".

وكان الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع الخميس مرسوما يحدد مهلة 45 يوما لوقف التعامل مع "بايتدانس" الشركة الصينية الأم لمنصة "تيك توك". ويشير رئيس الدولة إلى "الضرورة الوطنية" بشأن هذا التطبيق المخصص لنشر مقاطع فيديو ترفيهية، ويتهمه ترامب بدون دليل بالتجسس على مستخدميه الأمريكيين لحساب بكين، في سياق التوتر التجاري والسياسي مع الصين.

وقد وافق ترامب الاثنين على إمكانية قيام مجموعة أمريكية بشراء "تيك توك" لكن قبل 15 أيلول- سبتمبر، تحت طائلة حظر المنصة. وتجري "مايكروسوفت" حاليا مفاوضات مع "بايتدانس "للتفاوض على استحواذ قسري. كما يستهدف الحظر أيضا منصة "وي تشات" التابعة لشركة "تنسنت" العملاقة.

وينص المرسوم على أنه "مثل تيك توك، يجمع وي تشات تلقائيا كمية كبيرة من المعلومات حول مستخدميه ويهدد بمنح الحزب الشيوعي الصيني إمكانية الوصول إلى معلومات شخصية عن الأمريكيين".

وقد أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع الخميس مشروع قانون يحظر تحميل "تيك توك" على الهواتف التي توفرها الحكومة للموظفين الحكوميين وأعضاء الكونغرس.

وقال جوش هاولي السناتور الجمهوري الذي ساهم في صياغة مشروع القانون إن "تيك توك يمثل تهديدا أمنيا كبيرا ولا مكان له في أجهزة الحكومة".

وسيحال مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ حيث يشكل الجمهوريون أغلبية، على مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء إن بلاده لا ترغب في حظر "تيك توك" وحده من الهواتف الأمريكية، بل كذلك تطبيقات صينية أخرىتعتبر واشنطن أنها تمثل تهديدا للأمن القومي.