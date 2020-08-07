تراجع قيمة الليرة التركية..وإردوغان يحاول تهدئة المخاوف

سعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة إلى تهدئة المخاوف إزاء تراجع قيمة الليرة التركية معتبرا أن تقلبات الأسعار مقابل الدولار واليورو موقتة وأن الاقتصاد سيخرج منها أقوى.

وهبط سعر صرف الليرة التركية إلى مستوى قياسي بلغ 7,29 مقابل الدولار و8,64 مقابل اليورو الخميس، لتخسر أكثر من 3 بالمئة من قيمتها.

وقال إردوغان بعد صلاة الجمعة للصحافيين في اسطنبول "هذه مسائل موقتة، مثل هذه التقلبات كثيرا ما تحصل" مضيفا "الأمور ستتحسن".

وووجه تفشي فيروس كورونا المستجد ضربة قاسية لتركيا في وقت كانت تسعى فيه إلى تجاوز أول ركود تشهده خلال عشر سنوات.

وبعد تراجع قيمة الليرة التركية أعلن البنك المركزي التركي الخميس إنه سيسخر جميع أدواته المتاحة للحفاظ على سعر العملة وعلى الاستقرار المالي.

والجمعة الساعة 12,00 (ت.غ) كان يتم التداول بالليرة التركية عند 7,24 للدولار و8,55 لليورو.

وشدد إردوغان على أن تركيا ستخرج من الوضع الحالي أقوى.

وقال "اليوم نحن أقوى من أمس وغدا سنصبح أكثر قوة".