شاهد: سيدة تضع رضيعها أثناء الإنفجار الذي هزَ مرفأ بيروت

أظهر شريط فيديو مصورتداولته وسائل التواصل الإجتماعي عملية ولادة رضيع خلال الإنفجار الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء. كان صاجب الفيديو إدموند يرغب في توثيق لحظة ولادة طفلته وبدأ في تصوير دخول زوجته إيمانويل خنيصر إلى غرفة الولادة على نقالة في مستشفى سانت جورج في بيروت. وتفاجأ إدموند بالإنفجار وهو يصور الولادة وبدأ يصيح "يا عذراء.. يا عذراء...". الإنفجار وقع مع بداية عملية الولادة وتسبب في قطع التيار الكهربائي وكسر زجاج النوافذ وأثار الرعب وسط الطاقم الطبي والسيدة. وبالرغم من ذلك أكمل الفريق الطبي عمله لمساعدة إيمانويل على وضع رضيعها.

استخدم الفريق الطبي الأضواء اليدوية من أجل الإستمرار في العملية. ورزق إدموند وزوجته إيمانويل بطفلة وهي في صحة جيدة.