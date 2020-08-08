إغاثة 33 مهاجرا في عمليتين أثناء محاولتهم عبور بحر المانش

أعلنت السلطات الفرنسية أنه تمت السبت إغاثة 33 مهاجراً في عمليتين منفصلتين أثناء محاولتهم عبور بحر المانش إلى بريطانيا.

وقرابة الساعة 06,00 ت -غ تولى زورق تابع لأجهزة الانقاذ إغاثة 17 مهاجراً على متن زورقين شمال شرق ميناء كاليه (شمال) كما أفادت الدائرة البحرية للمانش وبحر الشمال في بيان.

ومدينة كاليه نقطة عبور يستخدمها المهاجرون لقربها من السواحل البريطانية.

وبعيد الساعة 07,00 ت - غ قام زورق من الوحدة البحرية التابعة للدرك المحلي باغاثة 16 شخصاً كانوا يستقلون زورقاً ثانياً قبالة مدينة سنغات وفقاً للبيان.

وتولت شرطة الحدود أمر المهاجرين ال33 الذين لم تكشف هوياتهم، في ميناء كاليه.

ومنذ الأول من كانون الثاني/ يناير إعترضت السلطات الفرنسية ما لا يقل عن 810 مهاجراً أثناء محاولتهم عبور المانش سباحة أو بواسطة زوارق صغيرة وفقا لتعداد لفرانس برس.