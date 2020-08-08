"كاديلاك" تكشف النقاب عن أولى سياراتها الكهربائية الخالصة

كشفت شركة "كاديلاك" لصناعة السيارات الفارهة الخميس أول سياراتها الكهربائية بالكامل، آملة في أن تحصل على حصة من سوق هذه الآليات التي تطغى عليها راهناً شركة "تيسلا".

وإذ أوضحت "كاديلاك" وهي الطراز الفاره من سيارات شركة "جنرال موتورز"، أن سيارات "ذا ليريك" لن تُنتَجَ قبل سنة 2022، وعدت بأن تكون معظم أصناف سياراتها كهربائية بحلول سنة 2030.

وتنتج "جنرال موتورز" حالياً سيارات هجينة أو كهربائية، منها "شفروليه فولت" و"شفروليه بولت"، لكنها تعتزم تصميم 20 نوعاً من السيارات الكهربائية الخالصة بحلول سنة 2023.

وأوضحت "كاديلاك" أن الطاقة الكهربائية المتوافرة في بطارية "ذا ليريك" تكفي للسير مسافة 500 كيلومتر قبل إعادة شحنها.

وتعتزم "جنرل موتورز" استخدام هذه البطارية التي سمّتها "ألتيوم" في كل السيارات الكهربائية التي ستنتجها مستقبلاً لكل طرازاتها، أي "كاديلاك" و"شفروليه" و"جي ام سي" و"بويك".

ومن شأن "ذا ليريك" التي سيتوافر فيها خيار القيادة الذاتية، أن تساعد "كاديلاك" على منافسة "تيسلا" في مجال السيارات الكهربائية، علماً أنها كانت أول مجموعة كبرى في قطاع السيارات تنتج مركبة كهربائية في التسعينيات من القرن الفائت.

وتساوي "تيسلا" حالياً قيمة "ثلاثي الكبار" في ديترويت، أي "جنرال موتورز" و"فورد" و"كرايزلر" مجتمعة.

وتوقعت الخبيرة في موقع "إدموندز" المتخصص في السيارات جسيكا كالدويل أن تتمكن "جنرال موتورز" بفضل "ليريك" وسواها من السيارات الكهربائية التي ستصنعها، من أن تأخذ من "تيسلا" حصة من سوق السيارات الكهربائية.