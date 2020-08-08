فيديو: في فيتنام يأكلون لحم القطط.. ولكن هذا الشاب فتح مقهى لها

بات لمحبي القطط الراغبين في التمتع بصحبتها أثناء ارتشاف القهوة مقصد لهم في فيتنام، مع مقهى مخصص لها في العاصمة هانوي يضم 15 هرّاً تخلى عنها أصحابها أو عثر عليها جريحة بعد تعرضها لحادث.

وقال صاحب مقهى "نغاوز هوم" نغويين ثانه بينه البالغ 24 عاماً عشية اليوم العالمي للهررة السبت "أحاول مساعدة هررة تعاني أوضاعاً صعبة وشفاء جروحها الجسدية والذهنية".

وقد بات المقهى مقصداً محبباً لمحبي القطط منذ فتح أبوابه الشهر الماضي، وهو يتيح لرواده شرب القهوة ومداعبة حيواناتهم المفضلة كما يمكّنهم من تقديم الأدوية لها والتعرف أكثر إلى قصصها.

وقال الطالب العشريني لي هوانغ ين وهو أحد زبائن المقهى لوكالة فرانس برس "عندما آتي إلى هذا المقهى، وبالإضافة إلى اللعب مع الهررة، يمكنني سماع قصصها والتعاطف معها".

وفيما يحظى بعض الهررة بدلال كبير في فيتنام، يباع بعضها الآخر للحصول على لحمها المحبب للأكل في أجزاء من البلاد.

وقد نشطت عمليات سرقة لهذه الحيوانات بغية بيعها للراغبين في استهلاك لحومها.

وراودت نغويين ثانه بينه فكرة إنشاء هذا المقهى غير الربحي بعد معاينته هررة في أقفاص وأخرى جريحة بسبب سوء معاملتها من سارقيها.

وقال "فور حصولي وأصدقائي على الهررة، نحمل بداية تلك المصابة بجروح أو التي تعاني مشكلات طبية إلى طبيب بيطري. وعندها يتحسن وضعها، أحضرها إلى المقهى لتقديم عناية أفضل لها".

كما أمل صاحب المقهى في أن يقدم رواد الموقع على اصطحاب ما هو أكثر من القهوة معهم إلى المنزل. وقال "سأساعد على إيجاد مالكين جدد (للهررة)، على أن يكونوا أشخاصاً يحبونها حقا".