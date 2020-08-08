فريق يوفنتوس يقيل مدربه ساري بعد الخروج من دوري الأبطال

أعلن فريق يوفنتوس الإيطالي اليوم السبت إقالة مدربه ماورتسيو ساري عقب الخروج من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على بدفعٍ من فريق ليون الفرنسي.

وجاء خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا على الرغم من فوزه على ضيفه ليون بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الجمعة، وذلك لأن الفريق الإيطالي كان تعرّض لانتكاسة قبل عدة أشهر في ملعب منافسة قبل أن يصدر قرارٌ بتعليق المسابقة إثر انتشار وباء كورونا.

وقال عملاق تورينو المتوج بلقب الدوري المحلي للمرة التاسعة تواليا "يعلن نادي يوفنتوس إعفاء ماوريتسيو ساري من منصبه كمدرب للفريق الأول" معرباً عن شكره للمدرب "على كتابته صفحة جديدة في تاريخ يوفنتوس بفوزه ببطولة الدوري للمرة التاسعة على التوالي، في تتويج لرحلة شخصية قادته الى تسلق جميع درجات كرة القدم الإيطالية".

وكان المدرب ساري تعرّض خلال الموسم الحالي لكثير من الانتقادات على خلفية طريقة اللعب التي يرى المتابعون أنها لا تناسب الفريق، كما أنه لم يحسن استثمار اللاعبين المتألقين ضمن الفريق ما أدى في نهاية المطاف إلى خيبة أمل لدى النادي وجمهوره.