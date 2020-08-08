دياب: لا يمكن الخروج من أزمة البلد البنيوية إلا بإنتاج طبقة سياسية جديدة

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم السبت، إنه لا يمكن للبنان أن يخرج من الأزمة البنيوية التي يمرّ فيها البلد إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة بهدف إنتاج طبقة سياسية جديدة ومجلس نيابي جديد.

وأضاف دياب أن حجم الكارثة التي تسبب بها انفجار مرفأ بيروت لا يمكن أن يتخيّلها أحد وأن هناك أناساً خسروا مصدر أرزاقهم وجنى أعمارهم.

وقال دياب إن لبنان في حالة طوارئ تتعلق بمستقبل البلد، داعياً الأطراف السياسية إلى توافق حول مستقبل البلد. وطلب دياب عدم الوقوف أمام إجراء إصلاحات جذرية مشدداً على أن "المأساة كبيرة" وأن القرارات يجب أن تكون "استثنائية".