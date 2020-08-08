عدد قياسي من النساء المرشحات لانتخابات مجلس النواب الأميركي (مركز)

بلغ عدد النساء المرشحات للفوز بمقاعد في مجلس النواب الأميركي في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر رقماً قياسياً، حسبما أعلن مركز النساء الأميركيات والسياسة أمس الجمعة.

وضمنت 243 امرأة ترشيح أحزابهن لعضوية المجلس، وفق المركز التابع لمعهد إيغلتون للسياسات بجامعة راتغيرز.

ويتوقع ارتفاع عددهن بانتظار الانتخابات التمهيدية في 13 ولاية، وفق المركز.

وأضاف المركز إن الرقم القياسي السابق لعدد النساء المرشحات لعضوية مجلس النواب سُجل في الانتخابات النصفية عام 2018، عندما بلغ 234 سيدة.

والنساء اللواتي فزن بترشيح أحزابهن لخوض انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ينقسمن إلى 74، يمثلن الجمهوريين و169 عن الديمقراطيين.

والرقم القياسي السابق لمرشحات الحزب الجمهوري بلغ 53 امرأة في 2004، فيما خاضت 182 مرشحة عن الديمقراطيين انتخابات المجلس عام 2018.

وعام 2018 تم انتخاب عدد قياسي من النساء ومرشحي الأقليات لعضوية الكونغرس.

ونحو ربع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 تشغلها نساء، 88 من الحزب الديمقراطي و13 من الحزب الجمهوري، كما أن نانسي بيلوسي، الرئيسة الحالية الديمقراطية للمجلس، هي أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وترأست بيلوسي مجلس النواب بين 2007 و2011، وعادت لرئاسة المجلس في الانتخابات النصفية عام 2018 عندما فاز الديمقراطيون بغالبية مقاعد مجلس النواب.