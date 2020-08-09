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لبنان

الجيش اللبناني يعلن أن الأمل ضئيل في العثور على ناجين في مرفأ بيروت

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بقلم:  يورونيوز
أشخاص يزيلون حطام منزل دمره انفجار الثلاثاء في ميناء بيروت، لبنان، وفرق الإنقاذ تبحث عن جثث بين الأنقاض
أشخاص يزيلون حطام منزل دمره انفجار الثلاثاء في ميناء بيروت، لبنان، وفرق الإنقاذ تبحث عن جثث بين الأنقاض   -   حقوق النشر  Felipe Dana/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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أعلن الجيش اللبناني الأحد أن الأمل بات ضئيلاً في إمكانية العثور على ناجين في موقع انفجار بيروت حيث تعمل فرق إنقاذ لبنانية وأجنبية في البحث عن عالقين تحت أنقاض المرفأ المدمر.

وقال قائد فوج الهندسة العقيد روجيه خوري في مؤتمر صحافي "من الممكن أن نقول أننا انتهينا من المرحلة الأولى وهي مرحلة إمكانية العثور على أحياء"، مضيفاً "كتقنيين نعمل على الأرض، باستطاعتنا القول إن الأمل ضعف في إمكانية العثور على أحياء، ولذلك قررت عدة فرق أن تسحب عناصرها (...) بعدما اعتبرت أن عملها انتهى" لتركّز حاليا على رفع الأنقاض والبحث عن أشلاء الضحايا.