شاهد: تجدد المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية في وسط بيروت

تجددت المواجهات بين قوى الأمن اللبنانية والمتظاهرين الغاضبين في وسط بيروت لليوم الثاني على التوالي، بعد خمسة أيام على انفجار المرفأ الذي أودى بحياة أكثر من 159 شخصاً.

وعاد اللبنانيون إلى ساحة الشهداء اليوم الثاني على التوالي، بعد أمسية طويلة من الكر والفر بينهم وبين القوى الأمنية يوم أمس، حيث اقتحموا مقرات وزارية وأيضاً مقر جمعية المصارف.

ولجأت قوى الأمن إلى استخدام القنابل المسيّلة للدموع لتفريق المتظاهرين خصوصاً في المنطقة المؤدية إلى المجلس النيابي في وسط المدينة، حيث الانتشار الأمني كثيف جداً.

وعند المدخل المؤدي إلى مقر البرلمان، رشق عشرات المتظاهرين القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات النارية وحاولوا إزالة الحواجز الحديد، وردت القوى الأمنية باستخدام الغاز المسيل للدموع بكثافة، وذلك غداة مواجهات عنيفة أوقعت عشرات الجرحى من الطرفين.