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العالم

مقتل ثمانية أشخاص بينهم ستة سياح فرنسيين على أيدي مسلحين في النيجر (محافظ)

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بقلم:  يورونيوز
في مدينة نياميه في النيجر
في مدينة نياميه في النيجر   -   حقوق النشر  Nicolas Réméné / AFP
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قتل ثمانية أشخاص هم ستة فرنسيين ونيجريان الأحد بأيدي مسلحين يستقلون دراجات نارية في منطقة كوريه في النيجر التي تضم آخر قطعان الزرافات في غرب إفريقيا، وفق ما أفاد مصدر رسمي.

وقال حاكم تيلابيري تيجاني إبراهيم كاتييلا لفرانس برس "هناك ثمانية قتلى: نيجريان أحدهما دليل (سياحي) والآخر سائق، والستة الآخرون فرنسيون"، لكنه لم يعط المزيد من التفاصيل حول سبب الهجوم أو المهاجمين.

وتبعد كوريه نحو ساعة عن مدينة نياميه الواقع أقصى غرب البلاد.

وقال المحافظ إن جميع من كانوا في الموقع قتلوا بالرصاص، بينما حاولت امرأة الهرب، فأمسك بها وذُبحت.