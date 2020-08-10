فيديو لتعرض امرأة للتحرش في الطريق العام يثير الجدل في السعودية

قصة تحرش ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حيث تصدر وسم #متحرش_تبوك_بفتاة_مع_طفلها الترند على موقع تويتر.

وتداول مستخدمو تويتر فيديو قصير يظهر فيه شاب بمنطقة تبوك السعودية وهو يتتبع امراتين برفقة طفل لهما قبل أن يتحرش بإحداهما.

التصرف الذي صدر من الشاب لقى ردود فعل مستهجنة من قبل بعض السعوديين.

غير أن أغلب التغريدات لم تكن تتحدث عن ظاهرة التحرش والمتحرشين بقدر ما كانت منتقدة لمن يدافع عن المتحرش بعدما ألقى العديد من السعوديين عبر تغريداتهم باللوم على المرأة لعدة أسباب منها "عبايتها المثيرة" أو أنها "كانت دون محرم" حسبهم.

ودعا مغردون إلى ضرورة تطبيق القانون محاسبة الفاعل.

كما طالب آخرون بإعادة بعث "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التي كانت بمثابة "الشرطة الدينية" في السعودية حيث تقوم بدوريات مراقبة في الشوارع والأسواق والأماكن العامة للسهر على "تطبيق تعاليم الدينية" ومنع الاختلاط بين الجنسين غير أنه تم تقليص صلاحيات هذه الهيئة عام 2016 بعد قيام ولى العهد السعودي محمد بن سلمان بإصلاحات تهدف إلى "الانفتاح".