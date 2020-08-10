محكمة جزائرية تقضي بسجن الصحافي خالد درارني ثلاث سنوات

حكمت محكمة جزائرية اليوم الإثنين على الصحافي خالد درارني بالحبس لمدة ثلاثة أعوام، بحسب تصريح محاميه نور الدين بن سعيد لوكالة فرانس برس.

وقال بن سعيد للوكالة: "نحن متفاجئون بهذا الحكم القاسي. القضية باطلة".

وانتقد الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار الحكم الصادر الاثنين بالسجن ثلاث سنوات بحق مراسل المنظمة في الجزائر الصحافي خالد درارني ووصفه بأنه "اضطهاد قضائي واضح".

وقال ديلوار عبر تويتر إن قرار المحكمة الممتثل "للأوامر" إنما "يفطر القلب جراء طبيعته التعسفية والعبثية والعنيفة". أدين خالد درارني بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" بعد تغطيته تظاهرة للحركة الاحتجاجية الشعبية التي تُعرف في الجزائر باسم "الحراك".

ويأتي الحكم على درارني، أحد رموز الحراك الجزائري، بعد الحكم بحبس كل من سمير بالعربي وسليمان حميطوش لمدة عامين لكل منهما بنفس القضية التي اتهم فيها ثلاثتهم بالتحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية.