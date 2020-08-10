شركة مشروبات كندية تعتذر بسبب اسم منتج يحمل معنى ذا مدلول جنسي

تقدمت شركة مشروبات في مقاطعة ألبرتا الكندية باعتذار بسبب إطلاقها اسماً بلغة الماوري على أحد منتجاتها يحمل معنى ذا مدلول جنسي فيما كانت تظن أن ترجمته تعني "الريش"، على ما أفادت قناة "سي بي سي".

وكانت شركة "هيلز بايسمنت" الكندية طرحت قبل عامين للبيع بيرة مسماة "هوروهورو- ذي فيذر" (هوروهورو - الريش) وهي مصنوعة من نبات مستورد من نيوزيلندا من شأنه إعطاؤها مذاقاً خفيفاً فيه بعض الحموضة بما يتلاءم مع حر الصيف، وفق صانعي المنتج.

لكن قبل أيام، أوضح تي هاموا نيكورا المنتمي إلى قبائل الماوري عبر حسابه على فيسبوك أن كلمة "هوروهورو" في اللغة المستخدمة لدى هؤلاء السكان الأصليين في نيوزيلندا لها معنى مختلف تماماً عما يعتقده صانعو المنتج، إذ أنه يعني "شعر العانة" وليس "الريش".

وقال المستخدم إن موجبات "الحذر والاحترام" كانت ترتب على الشركة المعنية استشارة جهة ضليعة بلغة الماوري.

وقال رئيس الشركة المصنعة لهذا المشروب مايك باتريكين في رسالة لقناة "سي بي سي" الكندية إنه لم يكن يقصد أي "إساءة للثقافة أو للشعب الماوري"، متقدماً بـ"اعتذار لجميع الذين شعروا بالإساءة".

وأضاف "نقر بأننا لم نكن نتصور أن كلمة "هوروهورو" قد تُفهم على أنها إشارة إلى شعر العانة في اللغة العامية وبأن استشارة جهة ممثلة عن الماوري كانت لتشكل مرجعاً أفضل من القواميس الإلكترونية".

وأعلن باتريكين عزمه تغيير اسم المنتج المذكور.