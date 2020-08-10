سفينة تابعة للبحرية الفرنسية محمّلة بالمساعدات تصل الخميس إلى لبنان

أبحرت حاملة المروحيات "تونير" التابعة للبحرية الفرنسية الأحد من مرفأ طولون في جنوب شرق فرنسا متّجهة إلى لبنان ومحمّلة موارد مادية وبشرية للمساعدة في رفع الأنقاض الناجمة عن الانفجار الضخم الذي دمّر أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية بيروت.

وانطلقت السفينة وعلى متنها نحو 700 عسكري وعدة أطنان من التجهيزات من مرفأ طولون بعيد الساعة 19,30 (17,30 ت غ)، وفق مصور وكالة فرانس برس.

ومن المتوقّع أن تصل السفينة إلى المياه الإقليمية اللبنانية الخميس، وفق القوات البحرية الفرنسية.

وقالت المتحدثة باسم القاعدة البحرية في طولون كريستين ريب "تلقينا طلبا من اللبنانيين للحصول على تجهيزات هندسة برية وبحرية. لذا على متن السفينة فرق متخصصة في رفع الأنقاض وما يحتاجون اليه من تجهيزات".

كذلك تنقل السفينة "مجموعة هندسة تابعة لسلاح البر تضم نحو 350 شخصا"، كما "فرقة غطاسين تابعة للبحرية الوطنية متخصصة في تفكيك القنابل ولديها القدرة على العمل تحت سطح البحر والتحقيق في المناطق المرفئية"، وذلك للمساعدة في الأعمال الجارية في مرفأ بيروت الذي تحوّل إلى ركام جراء إنفجار وقع الثلاثاء ودمّر أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية.

وأعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية في بيان أن السفينة تنقل أيضا "قدرات استطلاع بحري" من البحرية الفرنسية.

كذلك تنقل السفينة وسائل إنزال برمائي ومروحيات عسكرية.

وأرسل جهاز الإطفاء البحري في مرسيليا وأجهزة إطفاء المنطقة عدداً من الآليات المتخصصة لمساعدة أجهزة الإطفاء في لبنان.

وتشمل المساعدات المحمّلة على متن السفينة مواد غذائية وتجهيزات بناء قدّمتها وزارات فرنسية عدة وشركات خاصة، وفق ريب.

والأحد نظّمت فرنسا عبر الفيديو مؤتمراً دوليا للمانحين، أقر إقامة "جسر جوي وبحري" لإيصال أكثر من 18 طناً من المساعدات الطبية ونحو 700 طن من المواد الغذائية إلى بيروت.

ومنذ الأربعاء يتم تسيير رحلات جوية إلى لبنان محمّلة مساعدات.