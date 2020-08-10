إيطاليا تعلن استئناف رحلات السفن السياحية في المتوسط

تستعد السفن السياحية الإيطالية لاستئناف نشاطها اعتبارا من النصف الثاني من آب/أغسطس أملا في تحسين هذا القطاع الأساسي لاقتصاد البلاد والذي تأثر كثيرا جراء جائحة كوفيد-19.

والإثنين اعلنت مجموعة "ام اس سي" لرحلات السفن السياحية انها تستأنف نشاطاتها اعتبارا من 16 الجاري وتنطلق "ام اس سي غرانديوزا" في هذا التاريخ من ميناء جنوى (شمال غرب) و"ام اس سي مانيفيكا" في 29 آب/أغسطس من مرفأ باري (جنوب).

وهي المجموعة الأولى في العالم التي تستأنف رحلاتها في المتوسط ما أشاع أجواء ارتياح في القطاع "الأساسي للاقتصاد الإيطالي" وفقا لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

ويأتي الاعلان بعد ثلاثة أيام من مرسوم حكومي لتنظيم التدابير لمواجهة وباء كوفيد-19 ودعم الاقتصاد الإيطالي مع صدور اذن "بإعادة تشغيل رحلات السفن السياحية اعتبارا من 15 آب/أغسطس".

وصرح المتحدث باسم "ام اس سي" ميكيلي كوراتولو لفرانس برس "بعد عزل لأشهر يريد الأفراد بالطبع السفر مجددا" مؤكدا أن الشركة تلقت "عدة اتصالات" مطالبة باستئناف رحلاتها.

وكان جاني اونوراتو مدير المجموعة أكد الاسبوع الماضي خلال مؤتمر صحافي عرض خلاله البروتوكولات المعتمدة للسلامة الصحية على متن اسطولها، "اننا مستعدون ونعمل بجهد".