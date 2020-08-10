شاهد : عرض للرقص الوتري الصيني يسجل رقماً قياسياً عالمياً

تم التصديق على عرض للرقص الوتري فى منطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غرب الصين من قبل وكالة إصدار الشهادات العالمية باعتباره "الأكبر فى العالم" فى 7 آب / أغسطس. وقدم أكثر من 3000 شخص من بينهم طلاب ومسؤولون من سبع بلدات في مقاطعة ماركام عرضاً لرقصة "إكسيانزي" التقليدية، والتي تم إدراجها على أنها تراث وطني غير ملموس في عام 2006. إنها رقصة شعبية في التبت تتميز بمرافقة إكسيانزي، وهو نوع من الآلات الوترية. يعود تاريخ رقصة الوتر إلى عهد أسرة تانغ (618 م - 907 م).