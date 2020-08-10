سيمون كويل يخضع لعملية جراحية بعد سقوطه من دراجة كهربائية

خضع سيمون كويل، عضو لجنة التحكيم في عدد من برامج المواهب الأمريكية والبريطانية الشهيرة، لعملية جراحية، بعد إصابته بكسر في الظهر، نتيجة حادث دراجة كهربائية، وسيبقى في المستشفى خلال فترة التعافي.

وقال متحدث إن سيمون تعرض لعدة كسور في الظهر، بعد أن سقط من دراجة جديدة كان يختبرها في باحة منزله في ماليبو بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور أفراد أسرته، مؤكدا أنه على ما يرام، ويخضع للمراقبة الصحية بعد العملية التي أجراها.

وتواجدت لورين سيلفرمان، صديقة كويل في المستشفى معه، وتمكنت من رؤيته لفترة وجيزة.

وقد تم وضع قضيب معدني في مناطق الكسر، خلال العملية التي استمرت لست ساعات.

وكان كويل قد غرد على تويتر، شاكرا الأطباء والممرضات على علاجه، ونصح كل من يريد أن يشتري دراجة كهربائية جديدة بأن يقرأ دليل استخدامها قبل تجربتها.

وقد تتسبب هذه العملية بتغيب كويل عن العروض الحية لهذا الموسم من "أميريكا غوت تالنت"، وهو ما أعلنته شبكة إن بي سي، خاصة وأن العروض ستبدأ يومي الثلاثاء والأربعاء.