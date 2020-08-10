فيديو: إسرائيل تصنع أغلى كمامة في العالم.. ثمنها 1.5 مليون دولار

بدأت شركة مجوهرات إسرائيلية العمل على ما قالت إنه أغلى "قناع وجه" في العالم، بسعر يصل إلى مليون ونصف المليون دولار.

وقناع الوجه هذا، أو الكمامة، مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا، ومرصعة بنحو 3600 ماسة بيضاء وسوداء، ومزودة بفلتر N99 المصنف كالأفضل صحيا.

إسحق ليفي، مصمم الكمامة، ألمح إلى أن رجل أعمال صيني يقيم في الولايات المتحدة، موّل تصنيع هذه الكمامة، وأنها ستكون جاهزة للبيع مع نهاية العام الجاري، لتكون أغلى كمامة في العالم.

ويقول: "لا تستطيع شراء كل شيء بالمال، ولكن إن كان بإمكانك أن تشتري شيئا ما، فقد يكون هذا القناع المخصص لفيروس كورونا، ويمكن لمرتديه أن يمشي متباهيا وأن يلفت الأنظار".

الكمامة هذه قد لا تكون عملية لمستخدمها، فمن غير الواضح مدى نجاعتها في حماية مرتديها، كما أن وزنها سيكون نحو 270 غراما.

ويضيف المصمم: "إنها أغلى كمامة في العالم، في حال حاولت شركة أن تنتج كمامة أغلى ثمنا، فإننا سنبحث عن عميل آخر يرغب بشراء قناع أعلى تكلفة".